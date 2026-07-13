В Новороссийске из-за количества запросов перестал работать чат-бот АЗС

В Новороссийске из-за нагрузки перестал работать чат-бот АЗС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новороссийске временно приостановили работу чат-бота для записи на заправку автомобилей. Как сообщили в городской администрации, причиной стал резкий рост числа обращений.

После открытия электронной записи система получила свыше 20 тысяч запросов одновременно. При этом в мессенджере MAX действует техническое ограничение - не более 30 запросов в секунду, из-за чего сервис перестал справляться с нагрузкой.

До восстановления работы чат-бота оформить запись можно по телефону горячей линии 8 (8617) 64-64-05. В мэрии отметили, что после снижения нагрузки сервис возобновит работу. Пользователей также просят после отправки заявки не обновлять запрос в течение 30 минут.

С 14 июля на АЗС «Роснефть» по адресу улица Ленина, 143б заправка автомобилей будет осуществляться только по электронной очереди. Обслуживание в порядке живой очереди прекращается.

Электронный талон можно получить через чат-бот после возобновления его работы, по телефону горячей линии или у волонтера на АЗС. Запись открывается ежедневно в 12:00, талон выдается не чаще одного раза в сутки и привязывается к номеру телефона и автомобиля.

Власти также предупреждают, что время записи может корректироваться из-за графика поставок топлива и возможных ограничений, связанных с угрозой атак беспилотников.