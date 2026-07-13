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НовостиОбщество13 июля 2026 10:12

МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности на Кубани

Высокая пожароопасность сохранится на Кубани до 14 июля
Гарик АРОЯН
Высокая пожароопасность сохранится на Кубани до 14 июля

Высокая пожароопасность сохранится на Кубани до 14 июля

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Краснодарского края предупредили о высокой пожароопасности. По данным регионального управления МЧС, неблагоприятная обстановка сохранится до конца 14 июля.

В северо-восточных районах края ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Еще в ряде территорий, включая северо-западные, северо-восточные, юго-западные и центральные районы, а также Краснодар и Черноморское побережье, прогнозируется четвертый класс пожароопасности. Исключение составляют Сочи и федеральная территория Сириус.

Спасатели напоминают, что в период действия особого режима запрещено использовать открытый огонь рядом с сухой растительностью и в лесных массивах. Разводить костры разрешается только в специально оборудованных местах с обязательным соблюдением требований пожарной безопасности.

При обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам 101 или 112, а также покинуть опасную территорию. В МЧС призвали жителей и туристов соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить возникновения природных пожаров.