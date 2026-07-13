МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности на Кубани

Высокая пожароопасность сохранится на Кубани до 14 июля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Краснодарского края предупредили о высокой пожароопасности. По данным регионального управления МЧС, неблагоприятная обстановка сохранится до конца 14 июля.

В северо-восточных районах края ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Еще в ряде территорий, включая северо-западные, северо-восточные, юго-западные и центральные районы, а также Краснодар и Черноморское побережье, прогнозируется четвертый класс пожароопасности. Исключение составляют Сочи и федеральная территория Сириус.

Спасатели напоминают, что в период действия особого режима запрещено использовать открытый огонь рядом с сухой растительностью и в лесных массивах. Разводить костры разрешается только в специально оборудованных местах с обязательным соблюдением требований пожарной безопасности.

При обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам 101 или 112, а также покинуть опасную территорию. В МЧС призвали жителей и туристов соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить возникновения природных пожаров.