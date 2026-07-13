Краснодарский край вошел в число самых аварийных регионов

Кубань сохранила второе место в России по числу ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский край по итогам первого полугодия 2026 года занял второе место в России по количеству дорожно-транспортных происшествий. Такие данные приводит агентство «ПромРейтинг» со ссылкой на статистику Госавтоинспекции.

С января по июнь в регионе зарегистрировали 2495 ДТП, что на 3,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. Лидером по числу аварий традиционно остается Москва.

При этом Краснодарский край сохранил первое место в стране по количеству ДТП с участием нетрезвых водителей. За шесть месяцев произошло 173 таких аварии. Несмотря на лидерство, число подобных происшествий в регионе сократилось на 24,1% по сравнению с прошлым годом.

Также Кубань вошла в число регионов с наибольшим количеством ДТП, в которых пострадали дети-пассажиры. За полгода в крае зарегистрировано 115 таких аварий, что стало вторым показателем в России после Москвы.

Всего в стране за шесть месяцев произошло 54,3 тысячи ДТП, что на 3,2% меньше, чем годом ранее.