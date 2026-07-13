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НовостиОбщество13 июля 2026 10:42

В Сочи увеличили количество рейсов скоростной «Кометы»

«Комета» между Сочи и Адлером теперь ходит четыре дня в неделю
Гарик АРОЯН
«Комета» между Сочи и Адлером теперь ходит четыре дня в неделю

«Комета» между Сочи и Адлером теперь ходит четыре дня в неделю

Фото: Ольга СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи увеличили количество рейсов скоростного судна «Комета», курсирующего между Центральным и Адлерским районами курорта. Теперь теплоход будет выполнять рейсы четыре дня в неделю.

Как сообщили в администрации города, по два рейса запланированы по понедельникам, вторникам, средам и четвергам. Решение о расширении расписания приняли из-за высокого спроса со стороны жителей и туристов.

По словам вице-мэра Сочи Вячеслава Бауэра, морской маршрут позволяет быстро добраться между районами города, снижая нагрузку на автомобильные дороги и железнодорожный транспорт. Кроме того, поездки по морю пользуются популярностью у отдыхающих.

В администрации также напомнили, что с 15 июня возобновились рейсы между Сочи и Геленджиком, а с 15 мая снова действует морское сообщение между Сочи и Сухумом.