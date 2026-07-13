Кубань стала лидером России по открытию новых кафе и ресторанов

Краснодарский край обогнал Москву по новым заведениям общепита Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский край стал лидером среди российских регионов по числу новых предприятий общественного питания, открытых в первом полугодии 2026 года. По данным аналитиков сервиса «Контур.Фокус», за шесть месяцев в регионе зарегистрировали около двух тысяч новых организаций отрасли.

По этому показателю Кубань опередила Москву, где также было зарегистрировано около двух тысяч новых заведений, а также Московскую область с 1,8 тысячи регистраций.

По состоянию на 1 июля в Краснодарском крае работало 13,4 тысячи предприятий общественного питания. Это позволило региону занять третье место в России по общему количеству заведений.

Наиболее активно в регионе рос сегмент кафе - их число увеличилось на 6,23%, до двух тысяч объектов. Количество ресторанов выросло на 3,81% и достигло 10,7 тысячи, баров - на 3,23%, до 608. В целом рынок общепита Кубани увеличился на 531 предприятие, или 4,14%.

При этом за первые шесть месяцев года деятельность прекратили около 1,4 тысячи организаций общественного питания. Несмотря на это, эксперты отмечают, что Краснодарский край остается одним из самых динамично развивающихся регионов России в сфере ресторанного бизнеса.