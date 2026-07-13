В Новороссийске разыскивают курьеров мошенников

В Новороссийске пенсионеры отдали мошенникам 7,2 млн рублей

В Новороссийске полиция устанавливает личности мужчины и женщины, подозреваемых в роли курьеров телефонных мошенников. По данным правоохранителей, пожилая супружеская пара передала злоумышленникам более 7,2 млн рублей.

Розыскивается. Фото: полиция Кубани

По ориентировке, разыскиваемому мужчине на вид 20–25 лет, рост - 170–176 см, худощавого телосложения, с темными волосами средней длины. В день получения денег он был одет в белую футболку, темные широкие брюки и белые кроссовки, при себе имел темный рюкзак.

Розыскивается. Фото: полиция Кубани

Разыскиваемая женщина ростом 165–170 см, худощавого телосложения, с темными волосами ниже плеч. Отличительная примета - татуировки на одной из рук. Она была одета в белую майку, черные брюки и темные кроссовки, при себе имела большую темную сумку.

Всех, кто располагает информацией о личностях или местонахождении разыскиваемых, просят сообщить в полицию по телефонам 02, 102 (с мобильного) или 112. Конфиденциальность гарантируется.