В ЗСК обсудят льготы для детских лагерей и изменения в законах

Юрий Бурлачко

На ближайшей, 85-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края, депутаты рассмотрят около 20 вопросов, касающихся экономики, социальной политики, ЖКХ и развития муниципалитетов. Об этом сообщил председатель краевого парламента Юрий Бурлачко.

Одной из главных тем станет обращение к председателю Правительства России Михаилу Мишустину с предложением расширить программу льготного кредитования детских оздоровительных лагерей. Еще одно обращение парламентарии планируют направить министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. Оно касается совершенствования порядка начисления платы за коммунальные ресурсы, используемые на содержание общего имущества многоквартирных домов.

Кроме того, депутаты обсудят изменения в краевое законодательство, предусматривающие создание новых и упразднение действующих судебных участков для более равномерного распределения нагрузки между мировыми судьями.

В повестку также включен законопроект, освобождающий от налогообложения часть ежемесячных выплат отдельным категориям работников физкультурно-спортивных организаций.

По словам Юрия Бурлачко, депутаты также рассмотрят инициативы, связанные с развитием сельского хозяйства, муниципалитетов, а также дополнительными мерами поддержки жителей и бизнеса Краснодарского края.