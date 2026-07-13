В станице Крыловской открыли новую площадку ГТО

В Крыловском районе появился новый спортивный комплекс ГТО. Фото: пресс-служба администрации края

В станице Крыловской начала работу новая площадка для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО. Спортивный объект построили по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» на территории спорткомплекса «Олимпийский».

Как отметил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Дмитрий Новах, развитие доступной спортивной инфраструктуры остается одним из приоритетов региона. По его словам, новые объекты позволяют жителям разных возрастов регулярно заниматься физической культурой и готовиться к сдаче нормативов ГТО.

Площадка оснащена современными тренажерами и спортивным оборудованием, предназначенными как для общефизической подготовки, так и для выполнения отдельных испытаний комплекса «Готов к труду и обороне». Новый объект станет еще одной точкой притяжения для любителей спорта в Крыловском районе.