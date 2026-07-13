Туристку из Ростова-на-Дону эвакуировали с горного маршрута в Сочи

Фото: ЮРПСО МЧС России

В горах Сочи спасатели эвакуировали туристку из Ростова-на-Дону, получившую травму ноги во время похода. Несчастный случай произошел на маршруте № 8а между Бзерпинским карнизом и озером Малое.

После получения сообщения дежурная смена Краснополянского спасательного отряда выехала к пострадавшей. На служебном автомобиле специалисты добрались до приюта «Слон» на хребте Псехако, после чего вместе со спасателями ЮРПСО МЧС России продолжили путь пешком по горной тропе.

«В 17:06 пострадавшую обнаружили и оказали ей первую помощь — иммобилизовали поврежденную ногу. В 17:30 спасатели приступили к транспортировке», — сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Женщину вынесли с маршрута к служебному автомобилю, а затем доставили в больницу. Эвакуация завершилась благополучно.