В СКР доложат о мошенничестве с продажей телефонов в Ейске

Проверка продолжается

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке обращений жителей Ейска, заявивших о возможном мошенничестве при покупке мобильных телефонов и аксессуаров. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Жалобы появились в комментариях на странице приемной главы ведомства во «ВКонтакте». По словам обратившихся, в 2026 году они заключили с индивидуальным предпринимателем договоры на приобретение техники и внесли часть стоимости. Однако заказанные товары им якобы не передали, а предоплату не вернули. Заявители также утверждают, что прежние обращения в компетентные органы не дали результата.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить об обстоятельствах, установленных в ходе проверочных мероприятий, а по их завершении — о результатах и мерах по восстановлению прав пострадавших граждан», - сообщили в СК России.

Выполнение поручения контролирует центральный аппарат Следственного комитета. Процессуальное решение примут по итогам проверки.