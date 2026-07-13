Приоритет на рельсах и машина за 40 млн в подарок: за что задержали экс-начальника железнодорожного предприятия на Кубани

Бывшего руководителя задержали

В Краснодаре транспортная полиция и сотрудники краевого УФСБ задержали бывшего руководящего сотрудника железнодорожного предприятия. Его подозревают в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.

По данным УТ МВД России по ЮФО, с 2022 по 2024 год фигурант якобы обеспечивал коммерческим организациям приоритетное обслуживание и предоставлял доступ к железнодорожной инфраструктуре в обход регламентов.

Как полагает следствие, за содействие руководитель получил дорогостоящий автомобиль рыночной стоимостью около 40 млн рублей. Машину изъяли и передали на ответственное хранение.

Во время обысков у подозреваемого, его близких родственников и связанных с ним лиц правоохранители также обнаружили дорогие автомобили и крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте.

Следователи возбудили уголовное дело. Суд заключил бывшего руководителя под стражу. Оперативные мероприятия продолжаются. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к предполагаемому преступлению. Виновность фигуранта должен определить суд.