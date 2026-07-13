Мэр Краснодара напомнил горожанам о бесплатной диспансеризации

Проверить здоровье в Краснодаре можно бесплатно

Глава Краснодара Евгений Наумов призвал жителей регулярно проверять здоровье и напомнил о возможности бесплатно пройти диспансеризацию. Она доступна всем россиянам старше 18 лет в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Краснодарцы в возрасте от 18 до 39 лет могут проходить диспансеризацию раз в три года, а жители старше 40 лет — ежегодно.

«Здоровье — главный капитал! Проверять организм нужно регулярно. Регулярное прохождение медосмотра позволяет выявить болезни на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно», — написал Евгений Наумов.

Обследование состоит из двух этапов. На первом врачи оценивают общее состояние пациента, выявляют признаки хронических заболеваний и факторы риска. Если требуются уточнения, человека направляют на второй этап, который включает дополнительные исследования для постановки или подтверждения диагноза.

Пройти диспансеризацию можно не только в рабочее время. По будням поликлиники принимают пациентов до 20:00, а по субботам — с 8:00 до 16:00.