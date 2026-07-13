Подросток нашел в Азовском море мину, обросшую ракушками

Фото: Росгвария по региону

В станице Голубицкой Темрюкского района подросток заметил недалеко от берега подозрительный металлический предмет, покрытый коррозией и ракушками. Как выяснилось, в акватории Азовского моря находилась минометная мина времен Великой Отечественной войны.

О находке сразу сообщили правоохранителям. На место прибыли специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Пластун» управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Взрывотехники обследовали предмет и установили, что это 50-миллиметровая минометная мина. Боеприпас уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности.

В Росгвардии напомнили, что найденные в воде или на суше подозрительные предметы нельзя трогать, перемещать или пытаться осматривать самостоятельно. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.