Вложения кубанцев в цифровые драгметаллы превысили 9 млрд рублей

Цифровые драгметаллы стали популярнее

Жители Краснодарского края стали активнее вкладываться в обезличенные металлические счета. За январь — май 2026 года объем таких вложений превысил 9 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

ОМС позволяет покупать золото, серебро, платину или палладий без физического хранения слитков. На золото приходится 83% вложенных средств. Спрос на серебро вырос в 2,5 раза, его объем превысил 1 млрд рублей. Интерес к платине и палладию увеличился примерно в полтора раза.

«Открыть счет можно в приложении и начать даже с тысячи рублей. Но ОМС — не вклад: здесь нет гарантированных процентов и страхования», — рассказала «Бизнес ФМ Краснодар» основатель компании «Гросс Финанс» Ирина Горбунова.

Доходность такого счета зависит от изменения рыночной стоимости металла. При падении цены инвестор может понести убытки. Кроме того, на ОМС не распространяется система страхования банковских вкладов.