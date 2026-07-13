Кубанцы более 540 тысяч раз записались к врачу через MAX

Жители Краснодарского края оформили более 540 тысяч записей к врачу через мессенджер MAX

Жители Краснодарского края оформили свыше 540 тысяч записей на прием к врачу через мессенджер MAX. Сервис позволяет выбрать специалиста и подходящее время без звонка или посещения регистратуры.

Чат-бот начал работать на Кубани в начале 2026 года. Только с начала июля жители региона воспользовались им около 30 тысяч раз.

«Сегодня записаться на прием к врачу через национальный мессенджер MAX можно не выходя из дома. Онлайн-сервис значительно упрощает обращение к медицинским специалистам», — рассказала вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева.

Чтобы оформить талон, нужно открыть чат-бот «Запись к врачу Краснодарский край», выбрать пункт «Получить услугу» и пройти авторизацию. Затем пациенту необходимо указать доступную поликлинику, врача и удобное время, после чего подтвердить запись.