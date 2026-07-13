Фонд развития инноваций Кубани стал лучшим по экосистеме ИТ соревнований

Проект фонда победил в номинации «Лучшая экосистема соревнований» национальной премии «Хакатоны России»

Проект Фонда развития инноваций Краснодарского края «Воронка инновационных стартапов» получил первую премию в номинации «Лучшая экосистема соревнований» национальной премии «Хакатоны России». Премия проводится в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Краснодарский край последовательно формирует одну из сильнейших региональных экосистем поддержки технологического предпринимательства в стране. Победа в национальной премии «Хакатоны России» — это признание эффективности нашей работы по развитию инновационной среды. Нам важно, чтобы разработчики и инженерные команды могли не только создавать технологии, но и развивать проекты именно в Кубани», — отметил вице губернатор Александр Руппель.

Экспертный совет премии в 2026 году оценивал проекты по 23 номинациям; в шорт лист вошли 60 проектов. По итогам оценки жюри лучшей в части организации ИТ соревнований признали «Воронку инновационных стартапов», реализуемую Фондом развития инноваций Краснодарского края.

По данным фонда, за время работы проведены 35 хакатонов, в которых приняли участие более 480 команд. Объём привлечённых инвестиций в проекты, прошедшие через программу, превысил 450 миллионов рублей.

«Участники предлагают решения для конкретных задач бизнеса, находят заказчиков и получают шанс вывести идеи на рынок. Департамент и дальше будет поддерживать эту работу и создавать условия для роста технологических компаний на Кубани», — добавила руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Юлия Приходько.

Награда подтверждает, что край уверенно укрепляет позиции как площадка для развития инноваций и ИТ сообщества в России.