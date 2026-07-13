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НовостиОбщество13 июля 2026 14:11

На Кубани снизились цены на часть социально значимых продуктов

Гречка, рис и яйца подешевели, но подорожали овощи «борщевого набора» на Кубани
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Продукты изменились в цене в регионе

Продукты изменились в цене в регионе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во втором квартале 2026 года в Краснодарском крае зафиксировано снижение средних розничных цен на ряд социально значимых продуктов. Стоимость гречневой крупы упала на 3%, риса — на 5%, яиц категории С1 — на 6%, категории С2 — на 7%. Об этом сообщили в департаменте потребсферы региона.

Одновременно незначительно выросли цены на сезонные овощи из так называемого «борщевого набора»: картофель, белокочанная капуста, репчатый лук и морковь. Рост розничных цен эксперты связывают с повышением отпускных цен производителей — это вызвано увеличением тарифов на электроэнергию и воду и ростом зарплат персонала.

Для сдерживания ценовой динамики в крае действует распоряжение главы администрации Краснодарского края. Документ включает перечень из 23 наименований социально значимой продукции, для которых торговая наценка в розничных предприятиях ограничена значением не выше 10%.

Власти региона продолжают мониторить цены и принимать меры по поддержке доступности основных продуктов питания.