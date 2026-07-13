ФСБ Адыгеи пресекла махинации глазной клиники на сотни миллионов рублей

Задержан директор клиники за фиктивные операции на 166 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Адыгее ФСБ пресекла деятельность директора глазной клиники «Эксимер», причастного к хищению бюджетных средств в особо крупном размере. Сотрудники УФСБ России по Республике Адыгея пресекли незаконную деятельность директора частной клиники «Эксимер». Мужчину подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

По материалам оперативно-розыскной деятельности ведомства МВД возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствие установило, что руководитель клиники вступил в сговор с представителем индивидуального предпринимателя. Целью преступной группы было хищение средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Адыгея путем предоставления заведомо ложных сведений.

«Мужчина достоверно знал о том, что его сообщница не приобретала и не передавала на правах аренды в клинику период с января 2023-го по апреле 2025 года. Однако, он направил реестр счетов за оказанную медицинскую помощь, содержащее заведомо ложные сведений о проведении 6125 операций по лечению катаракты с использованием лазера», – сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Адыгее.

В результате этих махинаций из бюджета было похищено более 166 млн рублей. В настоящее время проводятся следственные действия по сбору доказательств, а также устанавливаются причины, способствовавшие совершению преступления.