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НовостиПроисшествия13 июля 2026 14:48

ФСБ Адыгеи пресекла махинации глазной клиники на сотни миллионов рублей

В Адыгее разоблачена схема хищения средств из фонда медицинского страхования
Евгения ХАЛИКОВА
Задержан директор клиники за фиктивные операции на 166 млн рублей

Задержан директор клиники за фиктивные операции на 166 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Адыгее ФСБ пресекла деятельность директора глазной клиники «Эксимер», причастного к хищению бюджетных средств в особо крупном размере. Сотрудники УФСБ России по Республике Адыгея пресекли незаконную деятельность директора частной клиники «Эксимер». Мужчину подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

По материалам оперативно-розыскной деятельности ведомства МВД возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствие установило, что руководитель клиники вступил в сговор с представителем индивидуального предпринимателя. Целью преступной группы было хищение средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Адыгея путем предоставления заведомо ложных сведений.

«Мужчина достоверно знал о том, что его сообщница не приобретала и не передавала на правах аренды в клинику период с января 2023-го по апреле 2025 года. Однако, он направил реестр счетов за оказанную медицинскую помощь, содержащее заведомо ложные сведений о проведении 6125 операций по лечению катаракты с использованием лазера», – сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Адыгее.

В результате этих махинаций из бюджета было похищено более 166 млн рублей. В настоящее время проводятся следственные действия по сбору доказательств, а также устанавливаются причины, способствовавшие совершению преступления.