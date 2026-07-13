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НовостиОбщество13 июля 2026 15:02

В Краснодаре подростки забирались на высотку-недострой по улице Есенина

Власти усилят контроль за опасными объектами в Краснодаре
Евгения ХАЛИКОВА
Родителям напомнили о запрете прогулок детей на стройках

Родителям напомнили о запрете прогулок детей на стройках

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Краснодара отреагировали на видеозапись с детьми, которые гуляли по крыше недостроенного здания на улице Есенина. Мэр Евгений Наумов сообщил что объект полностью огорожен, и проверка подтвердила целостность ограждения.

«С начала летних каникул мы уделяем особое внимание таким объектам — потенциальным местам притяжения подростков. Я поручал коллегам обеспечить надежную защиту всех подобных участков, но даже эти меры не всегда работают. К сожалению, в погоне за адреналином школьники всё равно находят способы перелезть через забор», – отметил Евгений Наумов.

Сотрудникам окружных администраций дано поручение проводят совместные с полицией регулярные рейды по проверке небезопасных локаций. Также, попросили родителей подростков объяснить детям, что прогулки по стройплощадкам и заброшенным зданиям категорически запрещены.