Новый аптечный пункт открылся в отдаленном селе Шедок на Кубани

Жители Шедока получили аптеку рядом с домом Фото: Игорь БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Кубани расширяют сеть аптечных пунктов в сельской местности. В здании Шедокской амбулатории Мостовского района открылся новый аптечный пункт. Теперь жителям села Шедок не нужно ездить за медикаментами в соседний поселок.

«Мы последовательно расширяем сеть аптечных пунктов в малых селах, станицах и хуторах, чтобы люди могли получать лекарства рядом с домом. Это важный шаг в повышении доступности медицины, особенно для жителей отдаленных территорий. Сегодня в Мостовском районе уже работают три аптеки, в ближайшее время планируем открыть еще пять», – отметил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий.

Для запуска пункта в Шедоке потребовалось получить лицензию на фармацевтическую деятельность, закупить современное холодильное оборудование и укомплектовать штат сотрудников. Ранее за препаратами сельчанам приходилось добираться в Псебай на автобусе или личном автомобиле. На проблему обратила внимание прокуратура Мостовского района. Также по результатам принятых мер прокурорского реагирования подготовлены к открытию еще семь аптек в отдаленных от районного центра поселениях.

На сегодняшний день в Краснодарском крае функционируют около 200 таких точек. Более 20 пунктов открыли в прошлом году, а в 2026-м планируют запустить еще свыше 30. Аптеки разворачивают непосредственно при амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). В них всегда поддерживается запас лекарств первой необходимости, а остальные препараты доставляются по индивидуальным заявкам жителей.