Россия и Азербайджан укрепляют партнёрство после нормализации отношений

Алиев и Слуцкий обсудили будущее российско-азербайджанских отношений Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме прокомментировали заявления Ильхама Алиева о нормализации отношений между Россией и Азербайджаном. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что потенциал двустороннего сотрудничества далеко не исчерпан, а Москва готова оставить в прошлом периоды недопонимания.

Такая реакция последовала за словами президента Азербайджана Ильхама Алиева, который констатировал, что отношения между Баку и Москвой «полностью нормализовались» и демонстрируют «положительную динамику».

По мнению Слуцкого, сближение с Азербайджаном полностью отвечает национальным интересам России. «Потенциал взаимодействия во всех сферах огромен. На протяжении многих лет Москва и Баку выстраивали партнерство, основанное на принципах добрососедства, расширяя экономические и гуманитарные связи», — подчеркнул в беседе с RTVI депутат.

Он также добавил, что «долг мудрых политиков — восстановить и сохранить набранный темп диалога». По словам главы комитета, российская сторона разделяет позицию Баку и придает приоритетное значение продолжению контактов, оставляя разногласия позади. «Политика — это искусство возможного, а диалог — ее главный инструмент», — резюмировал Слуцкий.

Ранее выступая на открытии IV Шушинского глобального медиафорума, Ильхам Алиев подчеркнул стратегическую важность отношений между Россией и Азербайджаном для стабильности всего региона. В качестве ключевых направлений сотрудничества президент Азербайджана выделил транспортную логистику, торговлю и гуманитарные проекты.