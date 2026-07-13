В Краснодаре отключат горячую воду в 80 домах на две недели

Жителям Краснодара сообщили о плановом отключении горячей воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре более 80 домов останутся без горячего водоснабжения из-за плановой профилактики тепловых сетей. Как сообщили в пресс-службе «Краснодартеплоэнерго», отключения связаны с плановыми профилактическими работами на тепловых сетях, необходимыми для подготовки системы к предстоящему отопительному сезону.

Временные ограничения в период с 13 по 26 июля затронут следующие адреса:

• ул. им. Володи Головатого, 398 (детский сад)

• ул. Зиповская: 4/1, 6, 6/3, 8/1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31

• ул. им. 40-летия Победы: 29/1, 29/2, 29/2 корп. 2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/10, 29/11 стр. 45, 29/12, 29/16 стр. 4, 29/17 стр. 41, 29/18, 29/19, 29/20, 29/21 стр. 5, 29/22, 29/23, 29/24

• ул. Московская: 50, 54, 55, 55/1, 55/2, 55/3 стр. 44, 55/4 стр. 42, 56, 58, 60, 62, 65, 65 корп. 14, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 86/1, 88, 90, 92, 94, 96, 118, 118 корп. 1, 118 корп. 2, 118 лит. 1, 118/2

• ул. им. Карякина: 1, 3, 5, 5 лит. 1 БС-4, 5 лит. 1 БС-5, 5 лит. 2, 5 лит. 3, 8, 8/1, 9/11, 10, 12, 14

• ул. Заполярная: 35/11

• ул. Гражданская: 4, 6, 16, 18

• ул. им. Серова: 6 корп. Л-А, 6 корп. Л-Б, 6 корп. Л-Д, 7, 11 корп. 1, 15

• ул. Садовая: 223.

Согласно графику, подача горячей воды будет возобновлена 26 июля. Компания просит горожан с пониманием отнестись к ситуации. Проведение подобных работ позволяет поддерживать инфраструктуру города в исправном состоянии. Качество теплоснабжения напрямую зависит от своевременного технического обслуживания сетей.