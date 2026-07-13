Полиция Краснодара усилила контроль на улице Красной

Улица Красная под особым контролем стражей порядка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре прошла масштабная операция «Правопорядок». Под особым контролем стражей порядка оказалась главная артерия города — улица Красная, где, по статистике, еженедельно фиксируется до 50 нарушений.

В ходе патрулирования полицейские остановили автомобиль с незаконной тонировкой. Водителю выписали штраф в размере 500 рублей. Однако это лишь предупреждение: если в течение трех месяцев окна машины снова будут закатаны, нарушителю придется явиться в отдел полиции для разбирательства.

Как сообщили в пресс-службе полиции, операция «Правопорядок» проводится регулярно во всех городах и районах края. Только за минувшие выходные правоохранители пресекли 68 преступлений и 1096 правонарушений, а 191 подростка вернули домой после 22:00.