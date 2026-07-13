Житель Адыгеи осужден за покушение на убийство и незаконную рубку леса

Житель района осужден за тяжкое преступление и экологический вред Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Красногвардейского района приговорен к шести годам колонии за покушение на убийство и незаконную рубку леса. Следствие установило, что 3 июня 2025 года в селе Еленовском между подсудимым и его знакомым вспыхнул затяжной конфликт. Во время ссоры мужчина нанес оппоненту около семи ножевых ранений в жизненно важные органы. Благодаря своевременной медицинской помощи пострадавшему удалось выжить.

Кроме того, в ноябре 2024 года фигурант организовал незаконную вырубку леса, нанесшую государству ущерб более чем на 1,6 млн рублей.

Принимая во внимание позицию государственного обвинения, суд назначил наказание в виде шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Параллельно рассматривается иск прокуратуры о возмещении причиненного преступлением ущерба.