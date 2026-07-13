Мэр Сочи оценил работу уникального рыбоводческого предприятия

Мэр Сочи Андрей Прошунин проинспектировал работу племенного форелеводческого завода «Адлер». В ходе визита стороны обсудили перспективы развития предприятия, модернизацию мощностей и вопросы сохранения редких видов рыб.

Завод был основан в 1967 году. Сегодня это единственное предприятие в России, где содержится маточное стадо из шести пород форели общей численностью более 37 тысяч особей. Помимо трех популярных видов, здесь развивают собственные селекционные линии — «Адлер», «Адлерская янтарная» и «Адлер Августин». Продукция завода — эмбрионы и рыбопосадочный материал — поставляется в 61 регион России и четыре страны ЕАЭС.

За последние годы производство было существенно модернизировано. На заводе возвели новый инкубационно-вырастной цех с автоматизированной системой контроля, завершили строительство осетрового нерестового цеха, а также после капитального ремонта запустили цех переработки рыбы мощностью до 10 тонн продукции в месяц.

Результаты работы впечатляют: по итогам 2025 года реализация рыбопосадочного материала выросла на 23%, переработанной товарной рыбы — на 21%, а выпуск краснокнижного лосося увеличился на 69%.

Андрей Прошунин отметил, что подобные предприятия укрепляют экономику Сочи, создают рабочие места и поддерживают научные традиции. По его словам, только за прошлый год завод произвел более 600 тонн рыбопосадочного материала и свыше тысячи тонн товарной рыбы, которая востребована как в Краснодарском крае, так и за его пределами. В будущем здесь появится музея истории форелеводства.