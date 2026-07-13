Возгорание трибуны на стадионе в Анапе потушили за 16 минут

МЧС ликвидировало пожар на стадионе в Краснодарском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 13 июля в Анапе вспыхнул пожар на стадионе «Спартак». Прибывшие на место расчеты пожарно-спасательных подразделений обнаружили возгорание трибуны на площади 30 м².

«Сообщение о происшествии поступило в 18:49. Уже в 18:55 подразделения прибыли к объекту, а в 18:56 сообщили о локализации очага возгорания», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К 19:05 пожар был полностью ликвидирован. В операции участвовали семь человек личного состава и две единицы техники. Погибших и пострадавших нет.