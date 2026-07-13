Юрий Бурлачко представил повестку 85-й сессии Заксобрания Кубани

Льготное кредитование лагерей и изменения в ЖКХ обсудят на сессии парламента. Фото: www.kubzsk.ru

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко озвучил ключевые темы предстоящей 85-й сессии регионального парламента. По его словам, депутаты рассмотрят около 20 вопросов, охватывающих экономику и социальную сферу.

Одной из приоритетных задач станет подготовка обращений в федеральный центр. В частности, планируется направить предложение председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину о расширении льготного кредитования детских оздоровительных лагерей. Также депутаты обратятся к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с просьбой скорректировать механизм начисления платы за коммунальные ресурсы, используемые на общедомовые нужды.

Парламентарии также обсудят изменения в краевой закон, касающиеся реорганизации судебных участков. Упразднение одних и создание новых позволит более равномерно распределить нагрузку между мировыми судьями.

В социальной повестке значится законопроект, предлагающий освободить от налогообложения часть ежемесячных выплат работникам физкультурно-спортивных организаций. Сессия также затронет вопросы сельского хозяйства, развития муниципалитетов и поддержки бизнеса. Все инициативы нацелены на укрепление экономики края и повышение качества жизни кубанцев.