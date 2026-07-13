Путин предоставил гражданство РФ уроженцу Кубани епископу Чикагскому

Российское гражданство получили иностранные граждане

Президент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 12 иностранных граждан и их детей. В числе получивших российские паспорта — епископ Чикагский и Средне-Американскому Спиридону Гусакову. Он родился в 1959 году в Кропоткине.

В 1975 году уроженец Кубани поступил в Ростовское-на-Дону мореходное училище имени Г. Я. Седова, которое окончил в 1979 году. В 1975 году уроженец Кубани поступил в Ростовское-на-Дону мореходное училище имени Г. Я. Седова, которое окончил в 1979 году. Затем он переехал в Украину, где его застал развал СССР. Поэтому у Гусакова оказался украинский паспорт.

В 2001 году семья Гусакова эмигрировала в Канаду. Первые несколько лет его приходской жизнью была Свято-Троицкая церковь в Ванкувере. С 2008 года он начал регулярно прислуживать в алтаре Николаевского кафедрального собора в Монреале, а с 2009 года стал постоянным прихожанином Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле. В ноябре 2010 года был поставлен во чтецы и иподиакона.

В 2012 году поступил в Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле, которую окончил в 2016 году. Позже, 3 июня 2018 года, получил сертификат по богословию (Certificate in Theological Studies, CTS) — программу, предназначенную для углубленного изучения церковной жизни и богословских основ.

В 2022 году в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле епископом Лукой (Мурьянкой) был пострижен в малую схиму с наречением имени Спиридон в честь святителя Спиридона Тримифунтского.

29 июня 2024 года был награждён правом ношения наперсного креста золотого цвета. В 2025 году решением Архиерейского синода Русской православной церкви заграницей избран епископом Торонтским, викарием Канадской епархии. 26 декабря 2025 года Священный синод Русской православной церкви утвердил это решение. Спустя год Архиерейский собор постановил назначить преосвященного Спиридона епископом Чикагским и Средне-Американским.