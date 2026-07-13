Губернатор Кубани обсудил с РЖД развитие транспортной инфраструктуры

Встреча губернатора Кубани с руководством СКЖД.Фото: max.ru/admkrai

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел встречу с руководством Северо-Кавказской железной дороги. В ходе встречи начальник филиала ОАО «РЖД» Сергей Задорин представил губернатору нового заместителя начальника по территориальному управлению Александра Червенко.

«Железные дороги — это жизненно важные артерии Краснодарского края. Они не только обеспечивают комфортную и безопасную перевозку туристов со всей страны, но и играют ключевую роль в логистике ведущих промышленных предприятий и портов Черного и Азовского морей», — отметил глава региона.

Вениамин Кондратьев особо отметил важность приоритетной доставки дизельного топлива и бензина в регион в текущих условиях. Он поблагодарил команду РЖД за оперативность в решении топливных вопросов и стабильную работу транспортной системы.

Губернатор напомнил, что от слаженности действий сторон напрямую зависит экономическое развитие региона. На территории Кубани проложено более 2,2 тыс. км путей, что составляет почти 35% от всей протяженности сети СКЖД. Ежегодно по этим маршрутам перевозится около 35 млн пассажиров и 105 млн тонн грузов.