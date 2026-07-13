Выпускники Сочинского филиала ВГУЮ получили дипломы

Торжественная церемония вручения дипломов в Сочи. Фото: пресс-службы администрации Сочи

В Сочинском филиале Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) состоялась торжественная церемония вручения дипломов. В этом году выпускниками стали 268 человек, 57 из которых получили дипломы с отличием.

Праздничное мероприятие прошло на главной сцене города-курорта — в Зимнем театре. Торжество объединило не только молодых специалистов, но и их близких, преподавательский состав, а также представителей органов власти и правоохранительных структур.

«Сегодняшние выпускники приходят в профессию осознанно. Если раньше юридическое образование считалось просто престижным, то теперь это взвешенный и глубокий выбор», — подчеркнул первый проректор ВГУЮ Дмитрий Гурьев.

Атмосферу праздника дополнили выступления местных творческих коллективов.