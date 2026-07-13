Кубань вошла в число регионов с высокими ценами на гостиничное размещение

Отдыхающие на пляже в Сочи Фото: Константин БРЕДНИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский край попал в список регионов России, где стоимость проживания в отелях этим летом заметно превышает среднерыночные показатели. Согласно данным сервиса Travelline, основанным на статистике бронирований за последние две недели, средняя цена двухместного номера по стране составляет 10,5 тыс. рублей, что на 3% выше уровня прошлого года.

Интересно, что сегмент премиального отдыха подорожал меньше всего: отели категории 4–5 звезд прибавили всего 1% (до 14,7 тыс. рублей). В то же время гостиницы 3 звезды подорожали на 5% (до 8,8 тыс. рублей), а бюджетные объекты (до 2 звезд) — на 7% (до 7,6 тыс. рублей), сообщает РСТ.

География цен демонстрирует существенный разброс. На 20% выше общероссийского уровня стоимость проживания зафиксирована в Калининградской и Костромской областях, Адыгее, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Карелии, где средний чек составляет около 12,5 тыс. рублей. Еще более заметный рост — на 30% выше среднего — наблюдается в Алтайском, Камчатском и Ленинградской областях, Московской области, Крыму и Тыве. Абсолютными лидерами по стоимости стали Тверская область (15,2 тыс. рублей) и Республика Алтай (21,1 тыс. рублей).

На противоположном полюсе находятся наиболее доступные регионы. Самые низкие цены отмечены в Калмыкии (4,6 тыс. рублей) и Забайкальском крае (4,8 тыс. рублей). В Орловской, Омской, Саратовской, Томской, Амурской областях и ХМАО стоимость номера варьируется в пределах 5–6 тыс. рублей.

В популярных туристических направлениях цены традиционно выше. В Карелии номер в пятизвездочном отеле обойдется в 16 тыс. рублей, в Калининградской области — в 18,3 тыс. рублей (что на 8% ниже прошлогодних показателей), в Краснодарском крае — в 19,3 тыс. рублей (+2%), в Ставропольском — в 17,9 тыс. рублей, а в Алтайском — в 19,4 тыс. рублей. Самый дорогой отдых в высоком сегменте зафиксирован в Тверской области (21 тыс. рублей), Крыму (26,3 тыс. рублей) и Республике Алтай (32 тыс. рублей).