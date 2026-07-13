В Новосибирске мастерица из «медных цветов» создает уникальные украшения

Жительница Новосибирска создает ювелирные копии цветов с помощью электричества. Фото: Горсайт

Переехавшая с Камчатки в Новосибирск Татьяна Гусева нашла себя в необычном творчестве — гальванопластике. С помощью электрического тока и химических растворов она создает точные металлические копии природных материалов, «выращивая» медные листья и лепестки, которые затем превращаются в изящные украшения и предметы интерьера, пишет Горсайт.

Мастерство Татьяны требует не только художественного видения, но и знаний в области физики и химии. Процесс создания изделия занимает до пяти дней: сначала природный материал покрывают токопроводящим слоем, а затем погружают в гальваническую ванну. В течение нескольких суток на поверхности листа наращивается слой металла. После удаления органики путем обжига, заготовку патинируют, придавая ей благородный оттенок, и дополняют фурнитурой или натуральными камнями.

Татьяна отмечает, что Новосибирск стал для нее источником вдохновения благодаря разнообразию местной флоры.

«Я изучаю буквально каждый листик, анализирую его фактуру. Сейчас планирую сделать крупное блюдо из меди в форме виноградного листа», — делится она.

Ранее Татьяна занималась изготовлением свечей и натурального мыла на Камчатке, но именно в Сибири решила сосредоточиться на металле. В ближайших планах мастерицы — открытие собственной творческой студии в Новосибирске, где она не только будет выпускать заказы, но и планирует проводить мастер-классы для всех желающих освоить тонкости гальванопластики.