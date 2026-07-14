Адвокаты Подмосковья предложили бесплатную помощь пострадавшим от атак БПЛА

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Адвокаты Московской области готовы оказывать безвозмездную правовую поддержку гражданам, пострадавшим в результате инцидентов, связанных с беспилотными летательными аппаратами. Соответствующее заявление распространила Федеральная палата адвокатов России 13 июля.

Для оперативного приема обращений в Истре развернут Единый центр бесплатной юридической помощи. Аналогичные пункты действуют и в других муниципалитетах Подмосковья, их полный перечень доступен на официальном сайте Адвокатской палаты.

Специалисты готовы консультировать пострадавших жителей региона по широкому спектру вопросов, включая получение компенсационных выплат, восстановление утраченных документов, а также взаимодействие со страховыми компаниями и экстренными службами. Ранее сообщалось о последствиях инцидентов с БПЛА на территории Подмосковья, в результате которых накануне погибли три человека, сообщает Южный Федеральный.