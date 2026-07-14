Экономист Миролюбов оценил перспективу средней пенсии в РФ в 100 тысяч рублей

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Через 10–20 лет размер средней пенсии в России теоретически может вырасти до 100 тысяч рублей, однако покупательная способность этой суммы будет напрямую зависеть от темпов инфляции. Об этом заявил экономический аналитик Денис Миролюбов в беседе с изданием «Абзац».

Эксперт подчеркнул, что номинальный рост выплат возможен, но для реального благополучия граждан необходимы развитие экономики, повышение производительности труда и устойчивость бюджетных доходов. По словам Миролюбова, текущие экономические условия делают прогнозы о столь существенном росте выплат дискуссионными.

Согласно официальным данным, за последние два года средний размер пенсии в РФ увеличился на 4450 рублей: с 20 949 рублей в мае 2024 года до 25 399 рублей к 1 мая 2026 года.

Специалисты в области управления персоналом напоминают, что для формирования достойных пенсионных выплат гражданам рекомендуется использовать дополнительные инструменты: участие в корпоративных пенсионных программах, государственную программу долгосрочных сбережений или самостоятельные взносы в негосударственные фонды. При этом ключевым фактором остается наличие официальной «белой» зарплаты, так как страховые взносы напрямую влияют на будущие начисления.