Юрист предупредил россиян об ответственности за справление нужды в кустах

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Справление нужды в общественных местах может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, вплоть до реального тюремного срока. Об этом в беседе с изданием «Абзац» заявил юрист Сергей Багян.

По словам специалиста, к общественным местам закон относит парки, скверы, набережные, пляжи, детские площадки и дворовые территории. Если свидетелями неэтичного поведения станут взрослые, нарушителю грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Однако, как предупредил Багян, ситуация может усугубиться, если инцидент произойдет на глазах у несовершеннолетних. В таком случае административное правонарушение может быть переквалифицировано в уголовное преступление по статье 135 УК РФ «Развратные действия». Санкция этой статьи предусматривает наказание от обязательных работ до лишения свободы на срок до трех лет. Юрист настоятельно рекомендует пользоваться только предназначенными для этого местами.