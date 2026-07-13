В России предложили убрать картофель фри из детского меню в кафе

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Картофель фри необходимо убрать из меню детских кафе и ресторанов, чтобы избежать проблем со здоровьем у подрастающего поколения. С таким предложением в беседе с изданием «Абзац» выступил сопредседатель движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский.

Общественник подчеркнул, что сам по себе картофель не является вредным продуктом, однако способ его приготовления — жарка в большом количестве масла — делает блюдо опасным. По словам Оболонского, регулярное употребление продуктов, приготовленных во фритюре, приводит к развитию у школьников и студентов заболеваний поджелудочной железы, печени и эндокринной системы.

«Я против приготовления еды на жирах и подсолнечных маслах, так как в итоге мы получаем канцерогены. Если дети с раннего возраста приучаются к такому питанию, к окончанию школы мы имеем хронически больного человека», — пояснил свою позицию Оболонский.

В качестве альтернативы эксперт предложил заменить картофель фри более полезными блюдами — овощами на пару, вареным мясом или рыбой. По мнению представителя родительского комитета, заведениям следует пересмотреть ассортимент в пользу здоровых способов термической обработки продуктов.