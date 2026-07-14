Путин изменил правила раскрытия информации для нефтегазовых гигантов Кубани

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Президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий ряду ключевых предприятий, в том числе пяти компаниям, расположенным в Краснодарском крае, возможность самостоятельно определять объем и содержание сведений о своей деятельности, подлежащих публичному раскрытию. Соответствующий акт размещен на федеральном портале правовой информации.

В перечень вошли: АО «Нефтегазтехнология-Энергия» (Славянск-на-Кубани), краснодарский «Базовый Авиатопливный Оператор», а также три предприятия, связанные с нефтегазовой отраслью в Туапсе и Краснодаре — ООО «РН-Краснодарнефтегаз», ООО «РН-Морской терминал Туапсе» и ООО «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод».

Помимо кубанских объектов, документ охватывает и другие стратегически важные организации по всей стране, включая «РН-Аэро», «РН-Морской терминал Находка», «РН-Пурнефтегаз», «РН-Юганскнефтегаз», а также топливозаправочные комплексы аэропортов Кольцово и Пулково, и «Удмуртэнергонефть».

Данный указ вносит корректировки в прежний документ от 27 ноября 2023 года № 903, устанавливавший временный порядок информационной открытости. Нововведения вступили в силу с даты официального опубликования.