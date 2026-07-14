Художница из Новосибирска превращает стены в искусство и ведет об этом блог Фото: предоставлено героиней публикации

25-летняя Екатерина Козлова из Новосибирска – начинающий художник-монументалист, которая создает масштабные работы, сочетая живопись и мозаику. Несмотря на стереотипы о том, что это «мужской» вид искусства, девушка не только успешно работает в этом направлении, но и ведет блог, где популяризирует монументализм и делится эпатажными образами.

Детство Екатерины прошло в Бийске, где она посещала художественные кружки. Любовь к монументализму – направлению, объединяющему архитектуру, скульптуру и живопись, – возникла у нее еще до поступления в университет.

«Мне понравился этот вид искусства еще до поступления. Тогда я даже не знала, чем конкретно мы будем заниматься во время обучения», – вспоминает она.

В процессе учебы она постепенно осваивала большие форматы, поначалу сопротивлялась, но со временем поняла – именно крупные работы приносят ей настоящее удовлетворение.

На курсе Екатерины учились только девушки, и для нее стало открытием, что монументализм многие считают «мужским» жанром. Сама она уверена – искусство вне гендера и доступно каждому.

«Твое мышление меняется, когда ты понимаешь, что творишь не для себя, а для людей. Твоя цель – донести простую, но масштабную мысль понятными образами. Ты становишься частью культуры и ее памяти. Мне хочется транслировать эту философию через свои картины», – объясняет художница.

Постепенно она преодолела скованность и начала экспериментировать, смешивая разные техники. Монументализм в архитектуре формирует облик застройки – это памятники, стелы, мозаичные панно, барельефы и росписи. Только в Новосибирске насчитывается более 200 объектов, имеющих статус памятников истории, архитектуры и монументального искусства. Изначально город не нравился Екатерине, но теперь она смотрит на него иначе, с любовью и интересом.

«В какой-то момент я перестала смотреть себе под ноги, когда иду по улице. Теперь я всегда разглядываю здания и нахожу в этом много нового», – говорит она.

Благодаря блогу аудитория Екатерины выросла до нескольких тысяч человек. Она рассказывает о своем творчестве, показывает яркие образы и обращает внимание подписчиков на архитектурные детали, которые многие не замечают. После таких публикаций пользователи стали интересоваться институтом НГУАДИ, о котором мало кто знает за пределами творческой тусовки, пишет «Горсайт».

Большинство своих работ Екатерина продает – цены варьируются от 10 до 50 тысяч рублей.

«Я горжусь своими мозаиками и очень их люблю. Процесс длительный, но результат того стоит. Одна из мозаик была выполнена в смешанной технике с рельефом. Я долго продумывала эскиз, иногда хотелось опустить руки. Но в итоге работа стала для меня магически привлекательной», – делится она.

По ее словам, монументализм не теряет актуальности на фоне популярности стрит-арта – скорее, эти направления дополняют друг друга.

Недавно Екатерина окончила институт, защитив диплом, связанный с ее семьей. Она изобразила народный ансамбль на фасаде ДК БОЗ в родном Бийске.

«Мне было важно показать значение коллективов, которые когда-то работали в стенах ДК, и продемонстрировать, как их традиции живут сегодня. Мои родители были задействованы в театре ростовых кукол «Куклы Великаны». Поэтому моя цветовая палитра сложилась из впечатлений о театральном закулисье, по которому я бегала в детстве», – вспоминает она.

В планах – участвовать в творческих проектах, создать образовательный курс и запустить бренд одежды «Монументалист».

«Среди моих целей – открыть свой “модный дом”, где будут продаваться и одежда, и картины», – сказала Екатерина Козлова.