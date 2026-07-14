Юрист предупредил россиян об административной ответственности за купание нагишом

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Купание в обнаженном виде на большинстве российских пляжей может быть квалифицировано правоохранительными органами как мелкое хулиганство, что влечет за собой административное наказание. Об этом в беседе с изданием «Абзац» сообщил вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько.

Эксперт разъяснил, что появление отдыхающего в неподобающем виде в общественной зоне часто вызывает негативную реакцию окружающих, что становится основанием для привлечения к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ. В таком случае нарушителю грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

«Обнаженными можно купаться только на специально отведенных нудистских пляжах, которые, как правило, расположены в отдалении от общественных зон», — подчеркнул юрист. Он добавил, что дополнительных критериев или разрешений для посещения таких локаций не требуется, однако выбор «дикого» пляжа вне рамок предназначенных для этого мест остается правонарушением.

Ранее специалисты также напоминали о недопустимости нахождения в пляжной одежде в городской черте, особенно в деловых кварталах. За появление в купальнике или плавках в непредназначенных для этого общественных пространствах предусмотрены штрафные санкции в размере до пяти тысяч рублей.