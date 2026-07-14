Эксперт призвал ввести экспресс-капремонт домов в России после ЧП

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В России необходимо внедрить механизм экспресс-капремонта для оперативного восстановления многоквартирных домов, пострадавших в результате чрезвычайных происшествий. С таким предложением в беседе с NEWS.ru выступил общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам Бондаря, действующие регламенты капитального ремонта слишком неэффективны для быстрого реагирования на аварии, такие как пожары или масштабные заливы. Длительные процедуры согласования смет, созыва общих собраний собственников и проведения конкурсных торгов по выбору подрядчиков могут занимать от нескольких месяцев до года. В результате жильцы разрушенных или аварийных подъездов вынуждены долгое время находиться в небезопасных условиях.

Эксперт считает, что ускоренный порядок позволит немедленно приступать к восстановлению критически важных конструкций, таких как крыши, несущие стены и магистральные инженерные системы, используя средства из фондов капремонта и минуя затяжные этапы согласований. Бондарь отметил, что эта мера выгодна как гражданам, так и государству, предотвращая дальнейшее разрушение зданий и снижая нагрузку на маневренный жилой фонд. Однако, по его мнению, для ее реализации потребуется тщательная законодательная проработка, чтобы минимизировать риски финансовых злоупотреблений.