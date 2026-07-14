Эксперт: почему новую одежду из магазина нужно стирать перед первой ноской

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Обязательная стирка новой одежды перед использованием необходима не только из гигиенических соображений, но и для защиты организма от воздействия вредных химикатов, используемых в легкой промышленности. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Специалист пояснила, что при производстве тканей применяются агрессивные вещества для окрашивания и обработки, включая формальдегиды, хлорсодержащие отбеливатели и перекись водорода. Кроме того, на волокнах хлопка нередко сохраняются следы пестицидов. Стиральный порошок или кондиционер позволяют нейтрализовать остатки этих соединений.

Помимо химического фактора, Лялина указала на риски заражения инфекциями. Покупатель не может знать, в каких условиях вещь хранилась на складах и кто из продавцов или предыдущих покупателей примерял её до приобретения. Стирка новой вещи помогает минимизировать вероятность передачи патогенов и предупредить развитие аллергических реакций.