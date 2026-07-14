На Кубани самая высокая ожидаемая зарплата составила 150 тысяч рублей Фото из архива КП

На Кубани самая высокая ожидаемая зарплата составила 150 тысяч рублей. Результаты опроса представили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

Самые высокие зарплатные ожидания в июне зафиксировали у специалистов в сфере высшего и среднего менеджмента (150 тысяч рублей), стратегий, инвестиций и консалтинга (150 тысяч рублей). Работники сельскохозяйственной отрасли хотят получать 120 тысяч рублей.

В пятерку областей с самыми высокими зарплатными ожиданиями вошли строительство и недвижимость (112,8 тысячи рублей), добыча сырья (100 тысяч рублей).

Исследование показало, что каждый третий житель Кубани не готов снижать финансовые запросы ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новое место.

Среди специалистов с самыми высокими зарплатными ожиданиями на меньший уровень оплаты труда не готовы соглашаться представители автобизнеса, работники сельского хозяйства, производства и сервисного обслуживания, строители и представители высшего менеджмента.

Наоборот, на уступки по зарплате готовы пойти специалисты в сфере информационных технологий, соискатели в сфере безопасности, маркетинга, рекламы и PR, искусства, развлечений и массмедиа.