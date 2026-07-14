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Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман заявил, что достижение целей специальной военной операции и установление долгосрочного мира возможны только при возвращении территорий Украины в состав Российской Федерации. Своим мнением он поделился в интервью NEWS.ru.

По словам парламентария, современная украинская государственность базируется на искусственно созданных пропагандистских установках. Вассерман выразил уверенность, что многолетнюю агитацию, направленную на отделение Украины от России, можно нейтрализовать с помощью мер контрпропаганды.

«Земли, оккупированные Украиной, должны вернуться в состав России. Лозунг "Украина — не Россия" необходимо признать не просто фальшивкой, а поощрением терроризма», — отметил депутат. Он добавил, что идеологические разногласия среди населения соседнего государства являются «излечимыми» при грамотном информационном подходе.