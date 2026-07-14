Автодиагност Ефимов рассказал, как продлить срок службы кондиционера в машине

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Правильное техническое обслуживание и регулярная профилактика помогут существенно продлить срок эксплуатации автомобильного кондиционера. О главных правилах ухода за климатической системой в беседе с NEWS.ru рассказал автодиагност Александр Ефимов.

Одной из первоочередных мер эксперт назвал своевременную замену салонного фильтра. Хотя производители обычно рекомендуют менять его каждые 15–25 тысяч километров, в условиях сильной запыленности или загазованности городов делать это стоит чаще. Именно фильтр предотвращает попадание грязи, пыли и аллергенов в систему.

Ефимов также посоветовал не забывать о кондиционере в холодное время года. Запуск системы хотя бы раз в месяц на несколько минут в зимний период позволяет хладагенту и маслу смазать уплотнители компрессора, что предотвращает их высыхание и застой механизма. Кроме того, зимой кондиционер эффективно борется с запотеванием стекол, подсушивая воздух в салоне.

Важным аспектом является контроль уровня фреона. По словам специалиста, естественные микроутечки газа происходят в любой системе, а главным признаком нехватки хладагента является слабое охлаждение воздуха. В такой ситуации необходимо обратиться в сервис для проверки герметичности и дозаправки системы.