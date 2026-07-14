Где в Сочи есть бензин 14 июля 2026

В Сочи работают 50 заправок 14 июля Фото из архива КП

В Сочи работают 50 заправок 14 июля. Об этом сообщает городская администрация.

На 30 станциях продолжают действовать ограничения. Топливо отпускают только в баки – не более 30 литров на один автомобиль.

АИ-100 в наличии на 22 заправках, АИ 95 – на 29 станциях, АИ 92 – на 30 АЗС. Дизельное топливо отпускают на 39 заправках, сжиженный газ – на 11.

На одной заправке «Лукойл» и двух заправках «Роснефть» горючее продают только по топливным картам. На пяти станциях «Лукойл» такое ограничение действует на бензин. При этом дизельное топливо отпускают без карты.

Четыре заправки временно не отпускают топливо. Еще четыре станции закрыты на ремонт.

Напомним, что АЗС приостанавливают работу в период действия сигнала воздушной тревоги. После окончания сигнала выдерживается интервал – 15-20 минут.

«Если в течение этого времени повторный сигнал не объявляется, станции возобновляют работу в штатном режиме», – сказали в мэрии.

Водителей просят не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж.