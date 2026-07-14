Где в Геленджике есть бензин 14 июля 2026

В Геленджике работают восемь заправок 14 июля Фото из архива КП

В Геленджике 14 июля отпускают топливо восемь заправок. Об этом сообщили в городской администрации.

На АЗС продолжают действовать ограничения для стабилизации ситуации с бензинов. Топливо отпускают только в баки – 20/30 литров на автомобиль.

АИ-95 в наличии на трех заправках, АИ-92 – на двух АЗС. Дизельное топливо отпускают на семи станциях.

Четыре заправки отпускают только дизельное топливо. Две станции закрыты на ремонт.

Топливо отпускают заправки «Роснефть» в микрорайоне Черемушки (АИ-92 и АИ-95 до 30 литров на автомобиль, дизельное топливо) и на улице Туристической (дизельное топливо). На заправке «Лукоил» на кольце можно приобрести до 20 литров АИ-95.

Работают заправки «Газпромнефть» на М-4 «Дон», объездная (АИ-92, АИ-95, АИ-100 до 30 литров, дизельное топливо, на улице Ходенко (дизельное топливо) и на Сухумском шоссе (дизельное топливо). На заправке «Лукоил» в Архипо-Осиповке продают только дизельное топливо.