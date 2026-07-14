Прокуратура добилась компенсации морального вреда Фото из архива КП

На Кубани выплатят 50 тысяч рублей после нападения бродячей собаки на подростка. Компенсации морального вреда добилась прокуратура в Кавказском районе.

Все произошло в январе 2026 года. 16-летняя девочка шла из образовательного учреждения. В этот момент бродячая собака укусила подростка за правую ногу. Пострадавшей оказали необходимую помощь в больнице.

Тем временем прокуратура направила иск в интересах подростка о взыскании компенсации морального вреда. Кавказским районным судом заявление рассмотрено и удовлетворено.