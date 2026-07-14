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НовостиПроисшествия14 июля 2026 7:20

На Кубани выплатят 50 тысяч рублей после нападения бродячей собаки на подростка

Прокуратура добилась компенсации морального вреда от нападения бродячей собаки на подростка в Кавказском районе
Светлана ОВДЕЙ
Прокуратура добилась компенсации морального вреда Фото из архива КП

Прокуратура добилась компенсации морального вреда Фото из архива КП

На Кубани выплатят 50 тысяч рублей после нападения бродячей собаки на подростка. Компенсации морального вреда добилась прокуратура в Кавказском районе.

Все произошло в январе 2026 года. 16-летняя девочка шла из образовательного учреждения. В этот момент бродячая собака укусила подростка за правую ногу. Пострадавшей оказали необходимую помощь в больнице.

Тем временем прокуратура направила иск в интересах подростка о взыскании компенсации морального вреда. Кавказским районным судом заявление рассмотрено и удовлетворено.