На Кубани отремонтировали более 1,3 тысячи учреждений культуры Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани за 15 лет отремонтировали и переоснастили более 1,3 тысячи учреждений культуры. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Дома культуры, музеи, театры и библиотеки обновляли по нацпроектам «Культура», «Семья», «Инфраструктура для жизни» и краевой госпрограмме «Развитие культуры».

Специалисты отремонтировали кровлю, обновили фасады, выполнили комплексные работы. Всего учреждения культуры обновлены в 18 районах.

«Большинство расположены в сельской местности, где в клубах и ДК сосредоточена вся культурная жизнь, творческие активности для молодежи и досуг старшего поколения. Стараемся создавать там комфортные условия», – сказал Вениамин Кондратьев.

Библиотеки в регионе делают модельными – таких в крае уже более 20. В учреждениях создают удобное пространство для чтения и мероприятий.

«Как итог – заметно выросла их посещаемость. Многие дома культуры после ремонта стали настоящими точками притяжения – начали проводить больше мероприятий, открыли новые кружки, сформировали вокальные и танцевальные коллективы», – рассказал глава региона.