Спортсмены из Краснодара выиграли турнир по пляжному волейболу

Пляжные волейболисты Кубани разыграли награды Energy Volley. Фото: ККРО ФСЖР

В поселке Сенном Темрюкского района завершился очередной этап серии Energy Volley. В турнире по пляжному волейболу среди смешанных команд приняли участие почти 30 пар из разных городов и районов Краснодарского края.

Победителями соревнований стали Константин Бабич из Краснодара и Кристина Петрянник из Темрюкского района. Второе место заняли краснодарец Максим Носовец и Анна Белая из Анапы. Бронзовые медали завоевали представители Краснодара Никита Мишагин и Екатерина Кузнецова.

Турнир прошел в Темрюкском районе. Фото: ККРО ФСЖР

Серия Energy Volley проводится с 2010 года и объединяет любителей и профессионалов пляжного волейбола со всей страны. С 2022 года соревнования проходят в рамках проекта «Объединенная лига Кубани. Спортивный пляж», направленного на развитие пляжных видов спорта в регионе.

Как отметил основатель серии Максим Осадник, главная цель проекта - сделать пляжный волейбол доступным для всех, независимо от возраста и уровня подготовки.