Житель Краснодара призывал в интернете к ракетным ударам по Москве

ФСБ задержала жителя Краснодара, публиковавшего экстремистские комментарии Фото из архива КП

В Краснодаре задержан 39-летний местный житель, публиковавший террористические и экстремистские комментарии. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, безработный краснодарец придерживался украинской националистической идеологии. Комментарии террористической и экстремистской направленности он публиковал, используя анонимный аккаунт под псевдонимом «Вальтер».

Такие комментарии обнаружили в нескольких группах мессенджера Telegram. Краснодарец призывал к ракетным ударам по Москве и к насильственным действиям в отношении военнослужащих РФ, включая тех бойцов, которые находятся в украинском плену.

Но анонимный аккаунт не помог краснодарцу скрыться и избежать уголовной ответственности. Современные информационные технологии позволяют устанавливать анонимных пользователей вне зависимости оттого, где они находятся и в какое время совершено преступление. Сотрудники ФСБ задержали мужчину.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК России. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», – сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.