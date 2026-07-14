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НовостиПроисшествия14 июля 2026 8:13

Житель Краснодара призывал в интернете к ракетным ударам по Москве

ФСБ задержала жителя Краснодара, публиковавшего экстремистские комментарии
Светлана ОВДЕЙ
ФСБ задержала жителя Краснодара, публиковавшего экстремистские комментарии Фото из архива КП

ФСБ задержала жителя Краснодара, публиковавшего экстремистские комментарии Фото из архива КП

В Краснодаре задержан 39-летний местный житель, публиковавший террористические и экстремистские комментарии. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, безработный краснодарец придерживался украинской националистической идеологии. Комментарии террористической и экстремистской направленности он публиковал, используя анонимный аккаунт под псевдонимом «Вальтер».

Такие комментарии обнаружили в нескольких группах мессенджера Telegram. Краснодарец призывал к ракетным ударам по Москве и к насильственным действиям в отношении военнослужащих РФ, включая тех бойцов, которые находятся в украинском плену.

Но анонимный аккаунт не помог краснодарцу скрыться и избежать уголовной ответственности. Современные информационные технологии позволяют устанавливать анонимных пользователей вне зависимости оттого, где они находятся и в какое время совершено преступление. Сотрудники ФСБ задержали мужчину.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК России. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», – сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.